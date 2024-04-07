У прокуратурі показали наслідки обстрілу Харкова — п'ятеро поранених
Російські окупанти вдень, 7 квітня, вдарили по житловому масиву центра Харкова. Внаслідок атаки загарбників постраждало п'ять людей.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
Російський обстріл Харкова
"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, близько 11:45 армія РФ обстріляла житловий квартал Шевченківського району м. Харкова.
Внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей. У 45-річного чоловіка осколкові поранення, а у чотирьох жінок віком від 37 до 72 років гостра реакція на стрес.
Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі, гаражі тощо.
"За попередніми даними, по місту ворог випустив з літака два УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас)", — йдеться у повідомленні.
Прокурори разом зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії Росії.
Нагадаємо, росіяни продовжують безперервні обстріли Харкова. У місті вдень, 7 квітня, було чутно щонайменше два вибухи.
Також внаслідок атаки окупантів на Харків є поранені люди. Терехов повідомив, що всього зафіксовано чотири "прильоти" по місту. Один з них прийшовся у приватний будинок.
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