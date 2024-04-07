У прокуратурі показали наслідки обстрілу Харкова — п'ятеро поранених

Наслідки обстрілу Харкова 7 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти вдень, 7 квітня, вдарили по житловому масиву центра Харкова. Внаслідок атаки загарбників постраждало п'ять людей.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Харкова 7 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу Харкова 7 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

За даними слідства, близько 11:45 армія РФ обстріляла житловий квартал Шевченківського району м. Харкова.

Внаслідок російської атаки постраждали п'ятеро людей. У 45-річного чоловіка осколкові поранення, а у чотирьох жінок віком від 37 до 72 років гостра реакція на стрес.

Наслідки обстрілу Харкова 7 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі, гаражі тощо.

Наслідки обстрілу Харкова 7 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу Харкова 7 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"За попередніми даними, по місту ворог випустив з літака два УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас)", — йдеться у повідомленні.

Прокурори разом зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії Росії.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни продовжують безперервні обстріли Харкова. У місті вдень, 7 квітня, було чутно щонайменше два вибухи.

Також внаслідок атаки окупантів на Харків є поранені люди. Терехов повідомив, що всього зафіксовано чотири "прильоти" по місту. Один з них прийшовся у приватний будинок.