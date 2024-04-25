Синегубов рассказал, какие травмы получили люди в результате удара РФ по вокзалу в Балаклее
В результате российского удара по вокзалу в Балаклее Харьковской области пострадали семь человек. Сейчас все они госпитализированы в больницу.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в четверг, 25 апреля.
Обстрел вокзала в Балаклее
"Оккупант ударил ракетой по железнодорожному вокзалу, когда пострадавшие находились в пассажирских вагонах электропоезда "Харьков — Изюм", — отметил Синегубов.
По его словам, трое женщин в возрасте 37,47, 60 и четверо мужчин 39, 49, 49 и 62 лет получили взрывные травмы различной степени. Сейчас им оказывается помощь в медицинском учреждении.
Синегубов добавил, что устанавливаются тип ракеты и другие детали обстрела.
Напомним, 25 апреля оккупанты атаковали Балаклею Харьковской области. В результате обстрела вокзала были ранены семь человек.
Также захватчики ударили по вокзалу в Балаклее Харьковской области во время остановки электрички сообщением "Харьков — Изюм". Люди, получившие ранения, были пассажирами.
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