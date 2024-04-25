Синегубов рассказал, какие травмы получили люди в результате удара РФ по вокзалу в Балаклее

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

В результате российского удара по вокзалу в Балаклее Харьковской области пострадали семь человек. Сейчас все они госпитализированы в больницу.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в четверг, 25 апреля.

Читайте также:

Обстрел вокзала в Балаклее

"Оккупант ударил ракетой по железнодорожному вокзалу, когда пострадавшие находились в пассажирских вагонах электропоезда "Харьков — Изюм", — отметил Синегубов.

По его словам, трое женщин в возрасте 37,47, 60 и четверо мужчин 39, 49, 49 и 62 лет получили взрывные травмы различной степени. Сейчас им оказывается помощь в медицинском учреждении.

Синегубов добавил, что устанавливаются тип ракеты и другие детали обстрела.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 25 апреля оккупанты атаковали Балаклею Харьковской области. В результате обстрела вокзала были ранены семь человек.

Также захватчики ударили по вокзалу в Балаклее Харьковской области во время остановки электрички сообщением "Харьков — Изюм". Люди, получившие ранения, были пассажирами.