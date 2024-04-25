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На Харківщині лунали вибухи — 15 населених пунктів були під ворожим вогнем

25 квітня 2024 08:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Харківщині лунали вибухи — 15 населених пунктів були під ворожим вогнем
Наслідки обстрілів Харківської області. Архівне фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська війська упродовж минулої доби завдали удару по 15 населених пунктах Харківської області з різного типу озброєння. Внаслідок ворожих атак є значні руйнування.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram в четвер, 25 квітня. 

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Синєгубов розповів, що 24 квітня о 14:25 окупанти вдарили по селі Білий Колодязь Вовчанської громади у Чугуївському районі. Внаслідок обстрілу КАБами пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди, двоповерховий багатоквартирний будинок. 

Водночас о 14:26 під ворожим вогнем опинилась Кирилівка Чугуївського району. Російські загарбники також скинули на селище КАБи. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю ліцею, селищної ради, шість приватних будинків, три господарчі споруди та один двоповерховий багатоквартирний будинок.

Вже о 15:00 обстрілів зазнав Вовчанськ. Там зруйновано крамницю, пошкоджено будівлю аптеки, три приватні будинки, гараж, три господарчі споруди, будівлю кафе.

Ввечері о 21:40 та 22:37 під ударами окупаційної армії потрапило село Слобожанське у Липецькій громаді Харківського району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено два приватні будинки, ще один згорів.

Вже уночі 25 квітня, близько 01:40 окупанти КАБами вдарили по Кругляківці та Глушківці Куп'янського району. Там горів приватний будинок та пошкоджено вісім приватних домоволодінь та автопричеп. 

"Загалом артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Кудіївка, Гатище та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка", — підсумував очільник ОВА. 

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Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня окупанти завдали ракетного удару по Харкові, внаслідок чого постраждали шестеро осіб. Також від удару постраждали тридцять три автомобілі, припарковані поблизу, включаючи транспортні засоби Данської Ради у справах біженців. 

Мер Харкова Ігор Терехов пояснив, що загарбники щоденно обстрілюють Харків, аби залякати мирне населення.

Крім того, аналітики ISW писали, що Росія збільшила інтенсивність атак та інформаційних кампаній проти населення Харкова. Метою є деморалізація харків’ян, спонукання їх до евакуації та спричинення масової міграції в межах країни.

Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні

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