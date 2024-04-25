Синєгубов розповів, які травми отримали люди внаслідок удару РФ по вокзалу в Балаклії
Внаслідок російського удару по вокзалу в Балаклії Харківської області постраждали семеро людей. Наразі всіх їх госпіталізовано до лікарні.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 25 квітня.
Обстріл вокзалу в Балаклії
"Окупант вдарив ракетою по залізничному вокзалу, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків — Ізюм", — зазначив Синєгубов.
За його словами, троє жінок віком 37, 47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років отримали вибухові травми різного ступеня. Наразі їм надається допомога у медичному закладі.
Синєгубов додав, що наразі встановлюються тип ракети та інші деталі обстрілу.
Нагадаємо, 25 квітня окупанти атакували Балаклію Харківської області. Внаслідок обстрілу вокзалу були поранені семеро людей.
Також загарбники вдарили по вокзалу в Балаклії Харківської області під час зупинки електрички сполученням "Харків — Ізюм". Люди, які отримали поранення, були пасажирами.
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