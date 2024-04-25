Синєгубов розповів, які травми отримали люди внаслідок удару РФ по вокзалу в Балаклії

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

Внаслідок російського удару по вокзалу в Балаклії Харківської області постраждали семеро людей. Наразі всіх їх госпіталізовано до лікарні.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 25 квітня.

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"Окупант вдарив ракетою по залізничному вокзалу, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків — Ізюм", — зазначив Синєгубов.

За його словами, троє жінок віком 37, 47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років отримали вибухові травми різного ступеня. Наразі їм надається допомога у медичному закладі.

Синєгубов додав, що наразі встановлюються тип ракети та інші деталі обстрілу.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 квітня окупанти атакували Балаклію Харківської області. Внаслідок обстрілу вокзалу були поранені семеро людей.

Також загарбники вдарили по вокзалу в Балаклії Харківської області під час зупинки електрички сполученням "Харків — Ізюм". Люди, які отримали поранення, були пасажирами.