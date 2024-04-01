Синегубов рассказал, куда ударили оккупанты во время последней тревоги в Харькове
Глава областной военной администрации Харькова Олег Синегубов рассказал, куда ударили российские оккупанты утром, 1 апреля. По его словам, под вражеским обстрелом оказалась гражданская инфраструктура.
Об этом Олег Синегубов рассказал в эфире телемарафона.
Оккупанты снова ударили по Харькову
"Полчаса назад враг нанес удары по гражданской инфраструктуре Люботинской громады Харьковского района", — рассказал Синегубов.
По предварительной информации, люди не пострадали. Синегубов добавил, что сохраняется угроза повторной атаки.
Напомним, взрывы в Харькове 1 апреля прозвучали около 10:14. Местных жителей предупреждали о пусках вражеских управляемых авиабомб.
Также 31 марта глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что Россия осуществила запуск управляемых авиабомб КАБ-1500.
В городе раздавались мощные взрывы. Российские авиабомбы попали в гражданскую инфраструктуру.
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