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Синегубов рассказал, куда ударили оккупанты во время последней тревоги в Харькове

1 апреля 2024 12:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Синегубов рассказал, куда ударили оккупанты во время последней тревоги в Харькове
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава областной военной администрации Харькова Олег Синегубов рассказал, куда ударили российские оккупанты утром, 1 апреля. По его словам, под вражеским обстрелом оказалась гражданская инфраструктура.

Об этом Олег Синегубов рассказал в эфире телемарафона.

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"Полчаса назад враг нанес удары по гражданской инфраструктуре Люботинской громады Харьковского района", — рассказал Синегубов.

По предварительной информации, люди не пострадали. Синегубов добавил, что сохраняется угроза повторной атаки.

Напомним, взрывы в Харькове 1 апреля прозвучали около 10:14. Местных жителей предупреждали о пусках вражеских управляемых авиабомб.

Также 31 марта глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что Россия осуществила запуск управляемых авиабомб КАБ-1500.

В городе раздавались мощные взрывы. Российские авиабомбы попали в гражданскую инфраструктуру.

война
Харьков
взрыв
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов
воздушная тревога

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