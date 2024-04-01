Синєгубов розповів, куди вдарили окупанти під час останньої тривоги у Харкові
Очільник обласної військової адміністрації Харкова Олег Синєгубов розповів, куди вдарили російські окупанти зранку, 1 квітня. За його словами, під ворожим обстрілом опинилася цивільна інфраструктура.
Про це Олег Синєгубов розповів в ефірі телемарафону.
Окупанти знову вдарили по Харкову
"Пів години тому ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі Люботинської громади Харківського району", — розповів Синєгубов.
За попередньою інформацією, люди не постраждали. Синєгубов додав, що зберігається загроза повторної атаки.
Нагадаємо, вибухи у Харкові 1 квітня пролунали близько 10:14. Місцевих жителів попереджали про пуски ворожих керованих авіабомб.
Також 31 березня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що Росія здійснила запуск керованих авіабомб КАБ-1500.
У місті лунали потужні вибухи. Російські авіабомби влучили в цивільну інфраструктуру.
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