Синєгубов розповів, куди вдарили окупанти під час останньої тривоги у Харкові

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

Очільник обласної військової адміністрації Харкова Олег Синєгубов розповів, куди вдарили російські окупанти зранку, 1 квітня. За його словами, під ворожим обстрілом опинилася цивільна інфраструктура.

Про це Олег Синєгубов розповів в ефірі телемарафону.

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"Пів години тому ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі Люботинської громади Харківського району", — розповів Синєгубов.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Синєгубов додав, що зберігається загроза повторної атаки.

Нагадаємо, вибухи у Харкові 1 квітня пролунали близько 10:14. Місцевих жителів попереджали про пуски ворожих керованих авіабомб.

Також 31 березня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що Росія здійснила запуск керованих авіабомб КАБ-1500.

У місті лунали потужні вибухи. Російські авіабомби влучили в цивільну інфраструктуру.