Олег Синегубов сообщил о последствиях удара по Харькову — репортаж Новости.LIVE

Последствия попадания на многоэтажку в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 24 сентября, россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове, применив управляемые авиационные бомбы. Кроме того, зафиксировано попадание в частный сектор.

Об этом глава Харьковской ОВF Олег Синегубов рассказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

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Попадание в многоэтажку

"Помимо многоэтажки еще есть попадание в частный сектор в Харькове", — рассказал глава ОВА

По словам Синегубова, российские захватчики ударили по городу минимум пятью КАБами.

Он отметил, что есть попадание в многоэтажку, в которой полностью разрушены четыре этажа. Синегубов добавил, что под завалами могут находиться люди.

"Также враг обстрелял гражданское предприятие — полузавод в Харькове. Сейчас известно о 3 погибших и 22 раненых", — отметил глава ОВА.

Позже количество пострадавших возросло до 28 человек.

Многоэтажка, в которую попал КАБ. Фото: Новини.LIVE

Пробитая в доме дыра. Фото: Новини.LIVE

Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE

Последствия попадания в многоэтажку. Фото: Новини.LIVE

Удар по Харькову 24 сентября

Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что эта многоэтажка уже подвергалась обстрелам в начале полномасштабного вторжения.

К моменту повторного удара здание уже восстановили: вставили новые окна, утеплили и подготовили к зиме. Однако враг второй раз целенаправленно ударил по ней, используя КАБ.

В результате этого удара тяжелые ранения получили по меньшей мере три человека, их количество постоянно растет.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал фотографии последствий обстрела Харькова. Он снова обратился к мировому сообществу с требованием наказать виновных за эти атаки.