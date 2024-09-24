Олег Синегубов сообщил о последствиях удара по Харькову — репортаж Новости.LIVE

Синегубов рассказал Новини.LIVE о последствиях удара по многоэтажке в Харькове
Сегодня, 24 сентября, россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове, применив управляемые авиационные бомбы. Кроме того, зафиксировано попадание в частный сектор.
Об этом глава Харьковской ОВF Олег Синегубов рассказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.
Попадание в многоэтажку
"Помимо многоэтажки еще есть попадание в частный сектор в Харькове", — рассказал глава ОВА
По словам Синегубова, российские захватчики ударили по городу минимум пятью КАБами.
Он отметил, что есть попадание в многоэтажку, в которой полностью разрушены четыре этажа. Синегубов добавил, что под завалами могут находиться люди.
"Также враг обстрелял гражданское предприятие — полузавод в Харькове. Сейчас известно о 3 погибших и 22 раненых", — отметил глава ОВА.
Позже количество пострадавших возросло до 28 человек.
Удар по Харькову 24 сентября
Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что эта многоэтажка уже подвергалась обстрелам в начале полномасштабного вторжения.
К моменту повторного удара здание уже восстановили: вставили новые окна, утеплили и подготовили к зиме. Однако враг второй раз целенаправленно ударил по ней, используя КАБ.
В результате этого удара тяжелые ранения получили по меньшей мере три человека, их количество постоянно растет.
Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал фотографии последствий обстрела Харькова. Он снова обратился к мировому сообществу с требованием наказать виновных за эти атаки.
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