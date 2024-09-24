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Синегубов рассказал Новини.LIVE о последствиях удара по многоэтажке в Харькове

24 сентября 2024 17:52
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Олег Синегубов сообщил о последствиях удара по Харькову — репортаж Новости.LIVE
Последствия попадания на многоэтажку в Харькове. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Сегодня, 24 сентября, россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове, применив управляемые авиационные бомбы. Кроме того, зафиксировано попадание в частный сектор.

Об этом глава Харьковской ОВF Олег Синегубов рассказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

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Попадание в многоэтажку

"Помимо многоэтажки еще есть попадание в частный сектор в Харькове", — рассказал глава ОВА

По словам Синегубова, российские захватчики ударили по городу минимум пятью КАБами.

Он отметил, что есть попадание в многоэтажку, в которой полностью разрушены четыре этажа. Синегубов добавил, что под завалами могут находиться люди.

"Также враг обстрелял гражданское предприятие — полузавод в Харькове. Сейчас известно о 3 погибших и 22 раненых", — отметил глава ОВА.

Позже количество пострадавших возросло до 28 человек.

удар по многоэтажке
Многоэтажка, в которую попал КАБ. Фото: Новини.LIVE
попадание в дом
Пробитая в доме дыра. Фото: Новини.LIVE
обстрел Харькова
Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE
Харьков обстрел
Последствия попадания в многоэтажку. Фото: Новини.LIVE

Удар по Харькову 24 сентября

Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что эта многоэтажка уже подвергалась обстрелам в начале полномасштабного вторжения.

К моменту повторного удара здание уже восстановили: вставили новые окна, утеплили и подготовили к зиме. Однако враг второй раз целенаправленно ударил по ней, используя КАБ.

В результате этого удара тяжелые ранения получили по меньшей мере три человека, их количество постоянно растет.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал фотографии последствий обстрела Харькова. Он снова обратился к мировому сообществу с требованием наказать виновных за эти атаки.

Харьков Украина обстрелы Олег Синегубов прямой эфир Новини.LIVE

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