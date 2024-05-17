Синегубов рассказал подробности строительства фортификационных линий на 1-2 линии фронта Харьковщины

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что работы по сооружению оборонных сооружений продолжаются. Он выделил три направления, на которых строятся фортификации.

Об этом глава ОГА сообщил на брифинге в пятницу, 17 мая.

Читайте также:

Строительство фортификаций

Синегубов отметил, что сейчас идет строительство фортификационных объектов в трех ключевых районах: Сумском, Волчанском и Купянско-Лиманском.

"Было определено их четкое количество, это взводно-опорные пункты и линии невзрывных заграждений. Не буду говорить из чего они состоят, но точно не по заминированию территорий. Все это относится к 1-2 линии фронта, что за пределами нашей ответственности", — заявил глава Харьковской ОГА.

Напомним, в Госспецтрансслужбе рассказали, почему невозможно возводить фортификации на границе.

Ранее мы сообщали, что в Центре противодействия дезинформации опровергли слухи об отсутствии линий обороны в Харьковской области.