Синєгубов розповів подробиці зведення фортифікаційних ліній на 1-2 лінії фронту Харківщини

Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що роботи зі спорудження оборонних споруд тривають. Він виділив три напрямки, на яких будуються фортифікації.

Про це очільник ОДА повідомив на брифінгу у п'ятницю, 17 травня.

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Будівництво фортифікацій

Синєгубов зазначив, що зараз триває будівництво фортифікаційних об’єктів у трьох ключових районах: Сумському, Вовчанському та Куп’янсько-Лиманському.

"Була визначена їх чітка кількість, це взводно-опорні пункти та лінії невибухових загороджень. Не буду казати з чого вони складаються, але точно не з замінування територій. Все це належить до 1-2 лінії фронту, що поза межами нашої відповідальності", — заявив очільник Харківської ОДА.

Нагадаємо, у Держспецтрансслужбі розповіли, чому неможливо зводити фортифікації на кордоні.

Раніше ми повідомляли про те, що в Центрі протидії дезінформації спростували чутки про відсутність ліній оборони в Харківській області.