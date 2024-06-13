Число обстрелов Харькова с С-300 значительно уменьшилось — Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: ОП

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что количество российских обстрелов города с применением систем С-300 значительно снизилось. Однако он предостерег, что угроза обстрелов все еще остается.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона в четверг, 13 июня.

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Синегубов отметил, что раньше город регулярно подвергался ночным и дневным обстрелам из систем С-300, но теперь таких ударов стало гораздо меньше.

"То, что меньше применяются С-300 — это однозначно, это чувствуют все харьковчане. Враг каждую ночь и днем наносил удары с С-300, и мы констатируем, что таких обстрелов стало значительно меньше", — заявил председатель Харьковской ОВА.

Напомним, россияне продолжают бить по Харьковской области с помощью артиллерии, дронов-камикадзе, баллистики и авиабомб. За прошедшие сутки было повреждено гражданское имущество и госпитализированы люди, получившие травмы после взрывов.

Ранее мы писали, что в Харькове и области 11 июня в результате вражеских обстрелов погибли четыре мирных жителя. Еще несколько десятков человек получили ранения разной степени.