Воздушная тревога в Харькове — Синегубов ответил, изменится ли система оповещения

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

Пока дифференцированная тревога для Харькова невозможна. Все тревоги, которые раздаются, объективны и опасны как для области, так и для города.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии "Думка".

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Дифференцированная тревога для Харькова

Синегубов рассказал, что консультировался с главнокомандующим ВСУ и начальником Генштаба по поводу введения дифференцированной системы оповещения о тревогах в Харьковской области. Однако сейчас для города она невозможна.

"Однако ответ следующий, что все, к сожалению, тревоги, которые звучат, являются объективными и опасными для нас. И когда, просто цитата главнокомандующего, когда взлетает МИГ для пуска КАБ или другой самолет, он выпускает КАБ, который летит уже по баллистической траектории. Мы не знаем, он летит или в Липцы, или в город Харьков", — пояснил глава ОВА.

Он добавил, что местные власти вынуждены включать эту воздушную тревогу, ведь если этого не делать, такие действия могут привести к риску жизни гражданских жителей.

"К сожалению, все те тревоги, которые мы сейчас имеем, абсолютно реальны. Будем работать в дальнейшем с военными по устранению угрозы, то есть первоисточники этих тревог", — подытожил Синегубов.

Что предшествовало

В январе мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в 2024 году могут изменить систему оповещения об угрозе со стороны РФ. По его словам, планировалось приступить к дифференциации воздушных тревог и не давать объявление Харькову, если угроза обстрела в области.

По его словам, такое решение было принято депутатами.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли семь населенных пунктов Харьковской области из разного типа вооружения. В результате атаки захватчиков погибли и ранены, среди них 10-летний мальчик.

Также мы писали, что 24 июля россияне нанесли несколько ударов по Харькову, в том числе кассетным "Искандером". В общей сложности пострадали 12 человек.