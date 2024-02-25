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Синегубов заявил, что оккупанты нанесли удары по Харьковскому району

25 февраля 2024 23:48
обновлено: 00:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Синегубов заявил, что оккупанты нанесли удары по Харьковскому району
Работники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты обстреляли Харьковский район Харьковской области в воскресенье, 25 февраля. Предварительно, враг наносил удары с помощью ракет С-300.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрел Харьковской области 25 февраля

Глава ОВА уточнил, что обстрел производился с территории Белгородской области РФ.

"На эту минуту информации о пострадавших не поступало. Осмотр мест попаданий продолжается", — отметил Синегубов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Напомним, что российские захватчики обстреливали и Днепропетровскую область в воскресенье, 25 февраля. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, сколько целей удалось уничтожить ПВО.

Также мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе в воскресенье, 25 февраля.

Добавим, что Терехов рассказал, чем можно защитить небо над Харьковом от российских атак. По его словам, для этого нужны самые современные системы противовоздушной обороны.

Харьковская область
обстрелы
Харьковская ОГА
оккупанты
Олег Синегубов
ракеты
война в Украине
війна

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