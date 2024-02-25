Синегубов заявил, что оккупанты нанесли удары по Харьковскому району

Работники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты обстреляли Харьковский район Харьковской области в воскресенье, 25 февраля. Предварительно, враг наносил удары с помощью ракет С-300.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрел Харьковской области 25 февраля

Глава ОВА уточнил, что обстрел производился с территории Белгородской области РФ.

"На эту минуту информации о пострадавших не поступало. Осмотр мест попаданий продолжается", — отметил Синегубов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Напомним, что российские захватчики обстреливали и Днепропетровскую область в воскресенье, 25 февраля. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, сколько целей удалось уничтожить ПВО.

Также мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе в воскресенье, 25 февраля.

Добавим, что Терехов рассказал, чем можно защитить небо над Харьковом от российских атак. По его словам, для этого нужны самые современные системы противовоздушной обороны.