Синегубов заявил, что оккупанты нанесли удары по Харьковскому району
Российские оккупанты обстреляли Харьковский район Харьковской области в воскресенье, 25 февраля. Предварительно, враг наносил удары с помощью ракет С-300.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харьковской области 25 февраля
Глава ОВА уточнил, что обстрел производился с территории Белгородской области РФ.
"На эту минуту информации о пострадавших не поступало. Осмотр мест попаданий продолжается", — отметил Синегубов.
Напомним, что российские захватчики обстреливали и Днепропетровскую область в воскресенье, 25 февраля. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, сколько целей удалось уничтожить ПВО.
Также мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе в воскресенье, 25 февраля.
Добавим, что Терехов рассказал, чем можно защитить небо над Харьковом от российских атак. По его словам, для этого нужны самые современные системы противовоздушной обороны.
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