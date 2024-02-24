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Терехов розповів, що допоможе захистити небо над Харковом від російських атак

24 лютого 2024 22:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Терехов розповів, що допоможе захистити небо над Харковом від російських атак
Збройні сили України Фото: Повітряні сили ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час ефіру національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов заявив, що для захисту неба над містом потрібні найсучасніші системи протиповітряної оборони. Минулого року на це було виділено 135 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради у суботу, 24 лютого.

Сучасні ППО для Харкова

Терехов повідомив, що для того, щоб мешканці Харкова могли безпечно повернутися до своїх будинків, для відновлення роботи шкіл та університетів, відкриття шкіл та вищих навчальних закладів, вкрай необхідні новітні системи ППО, здатні перехоплювати будь-які загрози з повітря.

Він також згадав, що міська та військова влада зробила все можливе для забезпечення мобільних груп, залучених у перехопленні дронів-камікадзе, необхідним обладнанням.

"Так, минулого року на це було направлено 135 млн гривень", — сказав Терехов.

Харків
Повідомлення Харківської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE вирішили опитати мешканців Харкова та дізнатися, як змінилося їхнє життя за два роки війни.

А Харківський міський цвинтар №18, і особливо його квартал №12, став своєрідним символом вшанування та пам'яті тих, хто стояв на захисті України. Тут, серед синьо-жовтих прапорів, спочивають ті, хто віддав своє життя за мир та незалежність.

Харків
обстріли
Ігор Терехов
ППО
дрони
війна в Україні
Росія
2 роки війни

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