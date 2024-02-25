Синєгубов заявив, що окупанти завдали ударів по Харківському району

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти обстріляли Харківський район, що на Харківщині, в неділю, 25 лютого. Попередньо, ворог завдавав ударів за допомогою ракет С-300.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл Харківської області 25 лютого

Голова ОВА уточнив, що обстріл здійснювався з території Бєлгородської області РФ.

"На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Огляд місць влучань триває", — зазначив Синєгубов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Нагадаємо, що російські загарбники обстрілювали й Дніпропетровську область в неділю, 25 лютого. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, скільки цілей вдалося знищити ППО.

Також ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про вибухи в місті в неділю, 25 лютого.

Додамо, що Терехов розповів, чим можна захистити небо над Харковом від російських атак. За його словами, для цього потрібні найсучасніші системи протиповітряної оборони.