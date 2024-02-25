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Синєгубов заявив, що окупанти завдали ударів по Харківському району

25 лютого 2024 23:48
оновлено: 00:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Синєгубов заявив, що окупанти завдали ударів по Харківському району
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти обстріляли Харківський район, що на Харківщині, в неділю, 25 лютого. Попередньо, ворог завдавав ударів за допомогою ракет С-300.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл Харківської області 25 лютого

Голова ОВА уточнив, що обстріл здійснювався з території Бєлгородської області РФ.

"На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Огляд місць влучань триває", — зазначив Синєгубов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Нагадаємо, що російські загарбники обстрілювали й Дніпропетровську область в неділю, 25 лютого. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, скільки цілей вдалося знищити ППО.

Також ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про вибухи в місті в неділю, 25 лютого. 

Додамо, що Терехов розповів, чим можна захистити небо над Харковом від російських атак. За його словами, для цього потрібні найсучасніші системи протиповітряної оборони.

Харківська область
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Харківська ОДА
окупанти
Олег Синєгубов
ракети
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