Синєгубов заявив, що окупанти завдали ударів по Харківському району
Російські окупанти обстріляли Харківський район, що на Харківщині, в неділю, 25 лютого. Попередньо, ворог завдавав ударів за допомогою ракет С-300.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріл Харківської області 25 лютого
Голова ОВА уточнив, що обстріл здійснювався з території Бєлгородської області РФ.
"На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Огляд місць влучань триває", — зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, що російські загарбники обстрілювали й Дніпропетровську область в неділю, 25 лютого. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, скільки цілей вдалося знищити ППО.
Також ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про вибухи в місті в неділю, 25 лютого.
Додамо, що Терехов розповів, чим можна захистити небо над Харковом від російських атак. За його словами, для цього потрібні найсучасніші системи протиповітряної оборони.
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