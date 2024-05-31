Синегубов заявил, что под завалами в Харькове может быть ребенок

Спасатели при разборе завалов в Харькове. Фото: ГСЧС

После ночной атаки под завалами дома в Харькове могут находиться еще люди, в том числе и ребенок. Поисковые работы продолжаются.

Об этом заявил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов в пятницу, 31 мая.

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По словам руководителя ОВА, россияне ударили по жилым домам системами С300 и С400, пять человек погибли и 25 ранены. Также Синегубов заявил, что под завалами может быть ребенок, но эта информация пока уточняется.

Напомним, ночью оккупанты обстреляли жилые дома в Харькове и попали в пятиэтажку.

Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по многоэтажному жилому дому, под завалами оказались люди. На месте попадания вспыхнул пожар, общая площадь которого составила 1200 кв.

Ранее под завалами нашли тело еще одного мужчину, известно о пяти погибших и более двух десятках раненых людей.