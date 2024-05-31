Синєгубов заявив, що під завалами в Харкові може бути дитина

Рятувальники під час розбору завалів у Харкові. Фото: ДСНС

Після нічної російської атаки під завалами будинку в Харкові можуть перебувати ще люди, в тому числі і дитина. Пошукові роботи продовжуються.

Про це заявив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов у п'ятницю, 31 травня.

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За словами керівника ОВА, росіяни вдарили по житлових будинках системами С300 та С400, пʼятеро людей загинули та 25 поранені. Також Синєгубов заявив, що під завалами може бути дитина, але ця інформація наразі уточнюється.



Нагадаємо, вночі окупанти обстріляли житлові будинки в Харкові та поцілили у п'ятиповерхівку.

Згодом окупанти здійснили повторний удар по багатоповерховому житловому будинку, під завалами опинилися люди. На місці влучання спалахнула пожежа, загальна площа якої становила 1200 кв.м.

Раніше під завалами знайшли тіло ще одного чоловіка, наразі відомо про п'ятьох загиблих та більше двох десятків поранених людей.