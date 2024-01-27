Синегубов заявил, что россияне возобновили наступление под Купянском
На Купянском направлении россияне возобновили интенсивные наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои возле Синьковки и Табаевки Харьковской области.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Возобновление интенсивных наступательных действий россиян под Купянском
"Да, действительно, наши воины отбили около 13 вражеских атак. Интенсивность наступательных действий по этому направлению снова возобновилась. Два направления у нас достаточно серьезные: это Синьковка и Табаевка. Это другое направление, немного южнее города Купянск, которое тоже довольно тяжелое, но полностью контролируемое нашими Вооруженными силами", — указал глава Харьковской ОГА.
Также Синегубов считает, что в ближайшее время захватчики могут осуществить повторное, но более масштабное наступление на Харьковскую область. Он указал, что сейчас местные власти и военные должны быть готовы к любым действиям врага.
Глава ОВА отметил, что за месяц в результате вражеских атак погиб 21 житель Харьковщины, в том числе один ребенок, а еще 180 человек пострадали, среди которых 20 детей. В области повреждено около 200 домов.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 26 января обстреляли Купянск из РСЗО "Ураган". В результате было повреждено предприятие, произошел пожар на заправке. К счастью, обошлось без пострадавших.
Добавим, харьковские прокуроры показали последствия вражеских обстрелов Купянского района 26 и 27 января. В настоящее время начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.
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