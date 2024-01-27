Синегубов заявил, что россияне возобновили наступление под Купянском

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Фото: mediacenter.org.ua

На Купянском направлении россияне возобновили интенсивные наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои возле Синьковки и Табаевки Харьковской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Да, действительно, наши воины отбили около 13 вражеских атак. Интенсивность наступательных действий по этому направлению снова возобновилась. Два направления у нас достаточно серьезные: это Синьковка и Табаевка. Это другое направление, немного южнее города Купянск, которое тоже довольно тяжелое, но полностью контролируемое нашими Вооруженными силами", — указал глава Харьковской ОГА.

Скриншот deepstatemap.live

Также Синегубов считает, что в ближайшее время захватчики могут осуществить повторное, но более масштабное наступление на Харьковскую область. Он указал, что сейчас местные власти и военные должны быть готовы к любым действиям врага.

Глава ОВА отметил, что за месяц в результате вражеских атак погиб 21 житель Харьковщины, в том числе один ребенок, а еще 180 человек пострадали, среди которых 20 детей. В области повреждено около 200 домов.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 26 января обстреляли Купянск из РСЗО "Ураган". В результате было повреждено предприятие, произошел пожар на заправке. К счастью, обошлось без пострадавших.

Добавим, харьковские прокуроры показали последствия вражеских обстрелов Купянского района 26 и 27 января. В настоящее время начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.