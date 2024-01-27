Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Синегубов заявил, что россияне возобновили наступление под Купянском arrow

Синегубов заявил, что россияне возобновили наступление под Купянском

27 января 2024 15:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Синегубов заявил, что россияне возобновили наступление под Купянском
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Фото: mediacenter.org.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На Купянском направлении россияне возобновили интенсивные наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои возле Синьковки и Табаевки Харьковской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Возобновление интенсивных наступательных действий россиян под Купянском

"Да, действительно, наши воины отбили около 13 вражеских атак. Интенсивность наступательных действий по этому направлению снова возобновилась. Два направления у нас достаточно серьезные: это Синьковка и Табаевка. Это другое направление, немного южнее города Купянск, которое тоже довольно тяжелое, но полностью контролируемое нашими Вооруженными силами", — указал глава Харьковской ОГА.

Скриншот deepstatemap.live
Скриншот deepstatemap.live

Также Синегубов считает, что в ближайшее время захватчики могут осуществить повторное, но более масштабное наступление на Харьковскую область. Он указал, что сейчас местные власти и военные должны быть готовы к любым действиям врага.

Глава ОВА отметил, что за месяц в результате вражеских атак погиб 21 житель Харьковщины, в том числе один ребенок, а еще 180 человек пострадали, среди которых 20 детей. В области повреждено около 200 домов.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 26 января обстреляли Купянск из РСЗО "Ураган". В результате было повреждено предприятие, произошел пожар на заправке. К счастью, обошлось без пострадавших.

Добавим, харьковские прокуроры показали последствия вражеских обстрелов Купянского района 26 и 27 января. В настоящее время начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.

война
ВСУ
Украина
Харьковская область
Купянск
Олег Синегубов
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме