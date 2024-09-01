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Зеленский отреагировал на массированный удар по Харькову и назвал количество раненых

1 сентября 2024 15:40
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Обстрел Харькова - Зеленский отреагировал на российский удар
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В результате российского удара по Харькову ранения получили более 30 человек. Продолжается спасательная операция.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Facebook в воскресенье, 1 сентября.

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Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает терроризировать Харьков, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

"По состоянию на данный момент уже более 30 раненых. Все необходимые силы для спасательной операции задействованы", — сообщил президент.

Он подчеркнул, что должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить российский террор.

"Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточна смелость лидеров — смелость дать Украине все то, что необходимо для защиты", — добавил Зеленский.

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Пост Зеленского в Facebook

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