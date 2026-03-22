Синоптики порадовали погодой в Харькове завтра

Теплая весенняя погода.

В воскресенье, 23 марта, в Харькове и Харьковской области ожидается переменчивая погода, но без осадков. Синоптики прогнозируют комфортную весеннюю погоду с умеренным северо-восточным ветром. Несмотря на это ночью еще возможны минусовые показатели.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Харьковской области 23 марта

По прогнозу синоптиков, 23 марта по области будет ветер северо-восточного направления с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 °С до -2 °С, а днем воздух прогреется до +8...+13 °С.

Какой будет погода в Харькове 23 марта

В Харькове также будет переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В ночные часы температура будет держаться около 0 °С. Однако днем столбики термометров покажут +10...+12 °С.

Температура в Харькове на завтра 23 марта.

Отметим, сегодня синоптики предупреждали харьковчан о сильном ветре. Он будет со скоростью 9-14 м/с, но местами возможны порывы до 20 м/с.

