Синоптики потішили погодою у Харкові завтра

Тепла весняна погода.

У неділю, 23 березня, у Харкові та Харківській області очікується мінлива погода, але без опадів. Синоптики прогнозують комфортну весняну погоду з помірним північно-східним вітром. Попри це вночі ще можливі мінусові показники.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода в Харківській області 23 березня

За прогнозом синоптиків, 23 березня по області буде вітер північно-східного напрямку з поривами 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +3 °С до -2 °С, а вдень повітря прогріється до +8…+13 °С.

Якою буде погода у Харкові 23 березня

У Харкові також буде мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. У нічні години температура триматиметься близько 0 °С. Проте вдень стовпчики термометрів покажуть +10…+12 °С.

Температура у Харкові на завтра 23 березня. Фото: скриншот

Зазначимо, сьогодні синоптики попереджали харків'ян про сильний вітер. Він буде зі швидкістю 9-14 м/с, але місцями можливі пориви до 20 м/с.

