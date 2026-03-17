В парках Харькова начали весенние работы и показали первые цветы

Уборочные работы. Фото: Центральный парк Харькова

С 16 марта в Центральном парке и саду Шевченко в Харькове продолжаются весенние работы по благоустройству территории. Озеленители убирают зимнюю грязь, сметают песок с аллей, вычесывают газоны и раскрывают теплолюбивые растения. Также в Центральном парке показали первый в этом году подснежник. Ранее, 11 марта, в саду Шевченко заметили первые тюльпаны и цветущий гамамелис.

Об этом сообщает Центральный парк Харькова, передает Новини.LIVE.

Уборочные работы и первые весенние растения

Озеленители убирают листья. Фото: Центральный парк Харькова

В Харькове в парках продолжаются весенние работы после зимы. Речь идет о Центральном парке и саду Шевченко. Озеленители приводят в порядок территорию после зимы. Они убирают зимнюю грязь, красят отдельные элементы, раскрывают теплолюбивые растения, а также вычесывают и разрыхляют траву на газонах. Кроме того, с аллей и дорожек сметают песок.

Первый подснежник в Центральном парке. Фото: Центральный парк Харькова

В Харькове уже появляются и первые признаки настоящей весны. Вчера, 16 марта, в Центральном парке показали первый в этом году подснежник. Также там сообщили, что уже через несколько дней в парке может стать больше первоцветов — речь идет о подснежниках, пролесках и крокусах.

Первый предвестник весны

Первый Гамамелис в этом году. Фото: Центральный парк Харькова

Еще 11 марта в саду Шевченко зацвел Гамамелис — куст с нежными желтыми цветами, который считается одним из первых предвестников весны. В тот же день были замечены маленькие тюльпаны на некоторых клумбах.

Ранее мы писали об одной из главных транспортных артерий города — как работает метро Харькова и какое расписание в марте.

Также сообщали, что в Харькове планируют сохранить бесплатный проезд в транспорте. Несмотря на рост стоимости топлива, в Харькове не планируют вводить платный проезд в общественном транспорте.

Кроме этого, мы отметили, что в Харькове уже начали ремонтные работы дорог после зимы. Сейчас устраняют повреждения, которые возникли из-за перепадов температур и постоянных осадков.