Синоптики предупредили харьковчан о сильных порывах ветра завтра

Ветреная погода.

Погода в Харькове и области завтра, 22 марта, будет с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до метров в секунду. В то же время температура воздуха повысится до +12 °С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Погода в Харькове и области 22 марта

Осадков в течение суток не предвидится. Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 9-14 метров в секунду, но местами порывы до 20 м/с.

Температура воздуха:

по Харьковской области ночью +4...-1 °С, днем +7...+12 °С;

в Харькове ночью около 0 °С, днем +8...+10 °С.

Харьков — последние новости

Российские оккупанты в течение суток атаковали Харьковскую область различным вооружением. Под ударами противника были 11 населенных пунктов. В результате обстрелов есть раненые.

А городской голова Игорь Терехов сообщил, что его ключевой задачей этой зимой было сохранить базовую функциональность Харькова. В частности, речь идет о тепле и свете.

Ранее начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Андрей Алексеев сообщил, что на Харьковщине устанавливают антидронные сетки.