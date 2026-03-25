Синоптики порадовали погодой в Харькове завтра: потеплеет до +17 °
В Харькове и Харьковской области 26 марта ожидается переменная облачность с постепенным потеплением. Погода будет преимущественно комфортной, хотя ночью местами возможны небольшие осадки.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харькове 26 марта
По прогнозам синоптиков, в регионе в ночное время местами пройдет небольшой дождь, тогда как днем существенных осадков не предвидится. Ветер будет восточного направления со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит от +2 °С до +7 °С, а днем поднимется до +12...+17 °С.
В то же время в Харькове ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +4...+6 °С, днем воздух прогреется до +15...+17 °С.
