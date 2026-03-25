Синоптики потішили погодою у Харкові завтра: потеплішає до +17 °

Тепла погода на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області 26 березня очікується мінлива хмарність із поступовим потеплінням. Погода буде переважно комфортною, хоча вночі місцями можливі невеликі опади.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Харкові 26 березня

За прогнозами синоптиків, у регіоні в нічний час подекуди пройде невеликий дощ, тоді як удень істотних опадів не передбачається. Вітер буде східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +2 °С до +7 °С, а вдень підніметься до +12…+17 °С.

Температура в Харкові на 26 березня. Фото: скриншот

Водночас у Харкові вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +4…+6 °С, вдень повітря прогріється до +15…+17 °С.

Як писали Новини.LIVE, 25 березня у Харкові дизпаливо подорожчало ще на 63 копійки. Його вартість коливається від 73.99 грн на "Укрнафті" до 86.99 грн на ОККО та WOG. Бензин А-95 у середньому по області коштував від 67.99 до 74.99 грн за літр.

Також ми писали, що сьогодні Росія вдарила по Харкову та пошкодила будинки. Під ударами противника опинилися Холодногірський та Новобаварський райони.