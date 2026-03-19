Синоптики предупредила харьковчан о неприятной погоде завтра

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и Харьковской области 20 марта будет облачная погода. Ночью и днем местами возможны дожди, а утром туман. Температура воздуха будет колебаться в пределах +7...+12 °С.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Харьковской области 20 марта

По прогнозу синоптиков, 20 марта в Харьковской области ночью и днем местами будет небольшой дождь. Кроме того, ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать ветер северо-восточного направления с порывами 5-10 м/с.

Карта температура на 20 марта. Фото: скриншот/Метеопост

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...+5 °С, а днем поднимется до +7...+12 ºС.

Какой будет погода в Харькове 20 марта

В Харькове ближайшей ночью также ожидается дождь. Кроме того, небольшие осадки возможны и днем. Синоптики предупреждают о тумане утром, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными на дорогах.

Столбики термометров ночью будут показывать +1...+3 °С, а днем +9...+11 °С.

Температурные показатели в Харькове 20 марта. Фото: скриншот

Отметим, сегодня в Харькове и области температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+10 °С. Также возможен ветер с порывами 5-10 м/с.

А в парках Харькова коммунальщики начали весенние работы. Они убирают зимнюю грязь, сметают песок с аллей, вычесывают газоны и раскрывают теплолюбивые растения. В Центральном парке уже появились первые подснежники.