Синоптики предупредила харьковчан о неприятной погоде завтра
В Харькове и Харьковской области 20 марта будет облачная погода. Ночью и днем местами возможны дожди, а утром туман. Температура воздуха будет колебаться в пределах +7...+12 °С.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 20 марта
По прогнозу синоптиков, 20 марта в Харьковской области ночью и днем местами будет небольшой дождь. Кроме того, ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать ветер северо-восточного направления с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...+5 °С, а днем поднимется до +7...+12 ºС.
Какой будет погода в Харькове 20 марта
В Харькове ближайшей ночью также ожидается дождь. Кроме того, небольшие осадки возможны и днем. Синоптики предупреждают о тумане утром, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными на дорогах.
Столбики термометров ночью будут показывать +1...+3 °С, а днем +9...+11 °С.
Отметим, сегодня в Харькове и области температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+10 °С. Также возможен ветер с порывами 5-10 м/с.
А в парках Харькова коммунальщики начали весенние работы. Они убирают зимнюю грязь, сметают песок с аллей, вычесывают газоны и раскрывают теплолюбивые растения. В Центральном парке уже появились первые подснежники.
Читайте Новини.LIVE!