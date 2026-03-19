Синоптики попередила харків'ян про неприємну погоду завтра

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області 20 березня буде хмарна погода. Вночі та вдень місцями можливі дощі, а вранці туман. Температура повітря коливатиметься в межах +7...+12 °С.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Харківській області 20 березня

За прогнозом синоптиків, 20 березня у Харківській області вночі та вдень місцями буде невеликий дощ. Крім того, вночі та вранці очієкуться туман. Переважатиме вітер північно-східного напрямку з поривами 5-10 м/с.

Карта температура на 20 березня. Фото: скриншот/Метеопост

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...+5 °С, а вдень підніметься до +7...+12 ºС.

Якою буде погода у Харкові 20 березня

У Харкові найближчої ночі також очікується дощ. Крім того, невеликі опади можливі і вдень. Синоптики попереджають про туман вранці, тому водіям і пішохадам слід бути обережними на дорогах.

Стовпчики термометрів вночі показуватимуть +1...+3 °С, а вдень +9...+11 °С.

Температурні показники у Харкові 20 березня. Фото: скриншот

Зазначимо, сьогодні у Харкові та області температура повітря коливатиметься в межах +5...+10 °С. Також можливий вітер з поривами 5-10 м/с.

А у парках Харкова комунальники почали весняні роботи. Вони прибирають зимовий бруд, змітають пісок з алей, вичісують газони та розкривають теплолюбні рослини. У Центральному парку вже з'явилися перші піднісніжники.