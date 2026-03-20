Синоптики предупредили о ветре и дожде и Харькове завтра

В Харькове и Харьковской области в субботу, 21 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами прогнозируют небольшой дождь, однако днем существенных осадков не предвидится. Кроме того, харьковчан предупреждают о шквальных порывах ветра.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Харьковской области 21 марта

Синоптики прогнозируют, что завтра ночью местами возможен небольшой дождь, однако уже днем осадков не предвидится. Ветер будет северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с. В дневные часы возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 °С до +5 °С, а днем воздух прогреется до +6...+11 °С.

Какой будет погода в Харькове 21 марта

В Харькове ближайшей ночью также ожидается небольшой дождь, а днем осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+4 °С, а днем +8...+10 °С.

Температура воздуха в Харькове 21 марта. Фото: скриншот/sinoptik.ua

В городе также будет северо-восточный ветер с порывами 7-12 м/с, а днем 15 - 20 м/с.

Отметим, в парках Харькова начали весенние работы. Коммунальщики убирают зимнюю грязь, красят отдельные элементы, раскрывают теплолюбивые растения, а также вычесывают и разрыхляют траву на газоне.

В то же время сегодня харьковчан ожидает неприятная погода. Днем возможны дожди, однако температура воздуха будет колебаться в пределах +7...+12 °С.