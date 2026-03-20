Україна
Головна Харків Синоптики попередили про вітер і дощ і Харкові завтра

Синоптики попередили про вітер і дощ і Харкові завтра

Дата публікації: 20 березня 2026 14:29
Синоптики попередили про вітер і дощ і Харкові завтра
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області в суботу, 21 березня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями прогнозують невеликий дощ, однак удень істотних опадів не передбачається. Крім того, харків'ян попереджають про шквальні пориви вітру.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Харківській області 21 березня

Синоптики прогнозують, що завтра вночі місцями можливий невеликий дощ, проте вже вдень опадів не передбачається. Вітер буде північно-східний, зі швидкістю 7–12 м/с. У денні години можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від 0 °С до +5 °С, а вдень повітря прогріється до +6...+11 °С. 

Якою буде погода у Харкові 21 березня

У Харкові найближчої ночі також очікується невеликий дощ, а вдень опадів не прогнозують. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2...+4 °С, а вдень +8...+10 °С. 

Погода у Харкові 21 березня
Температура повітря у Харкові 21 березня. Фото: скриншот/sinoptik.ua

В місті також буде північно-східний вітер з поривами 7-12 м/с, а вдень 15 – 20 м/с.

Зазначимо, у парках Харкова почали весняні роботи. Комунальники прибирають зимовий бруд, фарбують окремі елементи, розкривають теплолюбні рослини, а також вичісують і розпушують траву на газона. 

Водночас сьогодні харків'ян очікує неприємна погода. Вдень можливі дощі, проте температура повітря коливатиметься в межах +7...+12 °С.

погода Харків синоптик
Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
