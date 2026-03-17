Синоптики предупредили об осадках и тумане в Харькове завтра

В среду, 18 марта, в Харькове и области ожидается облачная погода с небольшими осадками. Ночью прогнозируют туман. Температура воздуха в Харькове днем составит +3...+5 °C, а по области — до +7 °C. В ближайшие дни в регионе сохранится прохладная погода, но ближе к выходным станет теплее.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Погода в Харькове и области 18 марта

В Харькове и области в среду, 18 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду. По области ожидаются небольшие осадки. Ночью местами возможен туман. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться +4...-1 °C, а днем составит +2...+7 °C.

В Харькове также прогнозируют небольшие осадки. Ночью возможен слабый туман. Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+2 °C, днем — +3...5 °C.

Прогноз на 19-22 марта на Харьковщине

В четверг, 19 марта, по области сохранится облачная погода. Местами возможны небольшие осадки. Ночью температура воздуха составит от +4...-1 °C, днем — +4...+9 °C.

В пятницу, 20 марта, ночью местами еще возможны небольшие осадки, а днем существенных осадков уже не прогнозируют. Температура воздуха днем поднимется до +7...+12 °C.

В субботу, 21 марта, и в воскресенье, 22 марта, на Харьковщине ожидается переменная облачность без осадков. В дневные часы воздух прогреется до +7...+12 °C.

Климатические рекорды Харькова сегодня, 17 марта

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в этот день, минимальная температура воздуха была -15,4 °С в 1959 году, максимальная — +13,8 °С в 1990 году.

