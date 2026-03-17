В Харькове выросли цены на топливо: дизель подорожал на 1,04 грн

Цены на АЗС Харькова.

17 марта выросли средние цены на топливо в Харьковской области. В регионе подорожали бензин А-95+, А-95, дизельное топливо и автогаз. Больше всего за сутки прибавил в цене дизель — более одной гривны за литр. Бензин А-92 остался без изменений.

Сколько стоит топливо в Харькове и области 17 марта

Сейчас средние цены на топливо следующие:

А-95+ — 72,60 грн;

А-95 — 68,98 грн;

А-92 — 65,97 грн;

ДТ — 76,48 грн;

Автогаз — 43,27 грн.

По сравнению с 16 марта, А-95+ подорожал на 37 копеек, А-95 — на 22 копейки, ДТ — на 1,04 грн, автогаз — на 62 копейки. В то же время А-92 остался без изменений.

Цены на популярных АЗС Харьковской области

А-95+

Marshal — 71,99 гривен;

Motto — 68,98 гривен;

Ovis — 71,99 гривен;

SOCAR — 73,99 гривен;

UPG — 71,90 гривен;

WOG — 74,99 гривен;

ОККО — 74,99 гривен;

Укрнафта — 71,99 гривен.

А-95

Marshal — 68,99 гривен;

Motto — 68,98 гривен;

Ovis — 68,99 гривен;

Rodnik — 66,99 гривен;

SOCAR — 70,99 гривен;

SUN OIL — 67,99 гривен;

U.GO — 67,90 гривен;

UPG — 68,90 гривен;

WOG — 71,99 гривен;

БРСМ-Нафта — 67,99 гривен;

ОККО — 71,99 гривен;

Укрнафта — 68,99 гривен.

А-92

Ovis — 65,99 гривен;

U.GO — 64,90 гривен;

Укрнафта — 65,99 гривен.

ДТ

AMIC — 76,99 гривен;

Marshal — 74,99 гривен;

Motto — 74,98 гривен;

Ovis — 79,99 гривен;

Rodnik — 68,99 гривен;

SOCAR — 79,99 гривен;

SUN OIL — 73,99 гривен;

U.GO — 72,90 гривен;

UPG — 78,90 гривен;

WOG — 80,99 гривен;

БРСМ-Нафта — 74,99 гривен;

ОККО — 80,99 гривен;

Укрнафта — 74,99 гривен.

Газ

AMIC — 41,49 гривен;

Marshal — 41,79 гривен;

Motto — 42,48 гривен;

Ovis — 42,99 гривен;

Rodnik — 41,99 гривен;

SOCAR — 45,98 гривен;

SUN OIL — 41,99 гривен;

U.GO — 40,90 гривен;

UPG — 44,40 гривен;

WOG — 45,98 гривен;

БРСМ-Нафта — 41,99 гривен;

ОККО — 45,99 гривен;

Укрнафта — 41,99 гривен.

Россияне стремятся возобновить наступление на Харьковщине, в частности, в районе Купянска. В то же время весеннее наводнение на реке Оскол испортило планы оккупантов — они фактически остались без логистики.

В Харькове 16 марта российские беспилотники ударили по Шевченковскому району и участку на границе Киевского и Шевченковского районов Харькова. Есть пострадавший.