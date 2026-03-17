В Харькове выросли цены на топливо: дизель подорожал на 1,04 грн
17 марта выросли средние цены на топливо в Харьковской области. В регионе подорожали бензин А-95+, А-95, дизельное топливо и автогаз. Больше всего за сутки прибавил в цене дизель — более одной гривны за литр. Бензин А-92 остался без изменений.
Сколько стоит топливо в Харькове и области 17 марта
Сейчас средние цены на топливо следующие:
- А-95+ — 72,60 грн;
- А-95 — 68,98 грн;
- А-92 — 65,97 грн;
- ДТ — 76,48 грн;
- Автогаз — 43,27 грн.
По сравнению с 16 марта, А-95+ подорожал на 37 копеек, А-95 — на 22 копейки, ДТ — на 1,04 грн, автогаз — на 62 копейки. В то же время А-92 остался без изменений.
Цены на популярных АЗС Харьковской области
А-95+
- Marshal — 71,99 гривен;
- Motto — 68,98 гривен;
- Ovis — 71,99 гривен;
- SOCAR — 73,99 гривен;
- UPG — 71,90 гривен;
- WOG — 74,99 гривен;
- ОККО — 74,99 гривен;
- Укрнафта — 71,99 гривен.
А-95
- Marshal — 68,99 гривен;
- Motto — 68,98 гривен;
- Ovis — 68,99 гривен;
- Rodnik — 66,99 гривен;
- SOCAR — 70,99 гривен;
- SUN OIL — 67,99 гривен;
- U.GO — 67,90 гривен;
- UPG — 68,90 гривен;
- WOG — 71,99 гривен;
- БРСМ-Нафта — 67,99 гривен;
- ОККО — 71,99 гривен;
- Укрнафта — 68,99 гривен.
А-92
- Ovis — 65,99 гривен;
- U.GO — 64,90 гривен;
- Укрнафта — 65,99 гривен.
ДТ
- AMIC — 76,99 гривен;
- Marshal — 74,99 гривен;
- Motto — 74,98 гривен;
- Ovis — 79,99 гривен;
- Rodnik — 68,99 гривен;
- SOCAR — 79,99 гривен;
- SUN OIL — 73,99 гривен;
- U.GO — 72,90 гривен;
- UPG — 78,90 гривен;
- WOG — 80,99 гривен;
- БРСМ-Нафта — 74,99 гривен;
- ОККО — 80,99 гривен;
- Укрнафта — 74,99 гривен.
Газ
- AMIC — 41,49 гривен;
- Marshal — 41,79 гривен;
- Motto — 42,48 гривен;
- Ovis — 42,99 гривен;
- Rodnik — 41,99 гривен;
- SOCAR — 45,98 гривен;
- SUN OIL — 41,99 гривен;
- U.GO — 40,90 гривен;
- UPG — 44,40 гривен;
- WOG — 45,98 гривен;
- БРСМ-Нафта — 41,99 гривен;
- ОККО — 45,99 гривен;
- Укрнафта — 41,99 гривен.
Россияне стремятся возобновить наступление на Харьковщине, в частности, в районе Купянска. В то же время весеннее наводнение на реке Оскол испортило планы оккупантов — они фактически остались без логистики.
В Харькове 16 марта российские беспилотники ударили по Шевченковскому району и участку на границе Киевского и Шевченковского районов Харькова. Есть пострадавший.
