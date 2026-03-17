Синоптики попередили про опади та туман у Харкові завтра

У середу, 18 березня, у Харкові та області очікується хмарна погода з невеликими опадами. Уночі прогнозують туман. Температура повітря в Харкові вдень становитиме +3...+5 °C, а по області — до +7 °C. Найближчими днями в регіоні збережеться прохолодна погода, але ближче до вихідних стане тепліше.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Погода у Харкові та області 18 березня

У Харкові та області у середу, 18 березня, синоптики прогнозують хмарну погоду. По області очікуються невеликі опади. Вночі місцями можливий туман. Вітер буде північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +4...-1 °C, а вдень становитиме +2...+7 °C.

У Харкові також прогнозують невеликі опади. Вночі можливий слабкий туман. Вітер — північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...+2 °C, вдень — +3...5 °C.

Прогноз на 19-22 березня на Харківщині

У четвер, 19 березня, по області збережеться хмарна погода. Місцями можливі невеликі опади. Вночі температура повітря становитиме +4...-1 °C, вдень — +4...+9 °C.

У п'ятницю, 20 березня, вночі місцями ще можливі невеликі опади, а вдень істотних опадів уже не прогнозують. Температура повітря вдень підніметься до +7...+12 °C.

У суботу, 21 березня, та в неділю, 22 березня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без опадів. У денні години повітря прогріється до +7...+12 °C.

Кліматичні рекорди Харкова сьогодні, 17 березня

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, в цей день, мінімальна температура повiтря була -15,4 °С у 1959 році, максимальна — +13,8 °С у 1990 році.

