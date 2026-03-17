Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Синоптики попередили про опади та туман у Харкові завтра

Синоптики попередили про опади та туман у Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 18:59
Синоптики попередили про опади та туман у Харкові завтра
Хмарна погода в Харкові. Фото: Новини.LIVE

У середу, 18 березня, у Харкові та області очікується хмарна погода з невеликими опадами. Уночі прогнозують туман. Температура повітря в Харкові вдень становитиме +3...+5 °C, а по області — до +7 °C. Найближчими днями в регіоні збережеться прохолодна погода, але ближче до вихідних стане тепліше.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Реклама
Погода у Харкові та області 18 березня

У Харкові та області у середу, 18 березня, синоптики прогнозують хмарну погоду. По області очікуються невеликі опади. Вночі місцями можливий туман. Вітер буде північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +4...-1 °C, а вдень становитиме +2...+7 °C.

У Харкові також прогнозують невеликі опади. Вночі можливий слабкий туман. Вітер — північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...+2 °C, вдень — +3...5 °C.

Прогноз на 19-22 березня на Харківщині

Погода на Харківщині 19-22 березня
Прогноз погоди на Харківщині 19-22 березня. Фото: скриншот

У четвер, 19 березня, по області збережеться хмарна погода. Місцями можливі невеликі опади. Вночі температура повітря становитиме +4...-1 °C, вдень — +4...+9 °C.

У п'ятницю, 20 березня, вночі місцями ще можливі невеликі опади, а вдень істотних опадів уже не прогнозують. Температура повітря вдень підніметься до +7...+12 °C.

У суботу, 21 березня, та в неділю, 22 березня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без опадів. У денні години повітря прогріється до +7...+12 °C.

Кліматичні рекорди Харкова сьогодні, 17 березня

Кліматичні рекорди Харкова 17 березня
Кліматичні рекорди Харкова 17 березня. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, в цей день, мінімальна температура повiтря була -15,4 °С у 1959 році, максимальна — +13,8 °С у 1990 році.

Інші важливі новини Харкова

Ціни на пальне знову підскочили в Харкові. Більше всього подорожчав дизель і автогаз.

У Харкові значно скорочують інтервал руху потягів метрополітену в години пік. Це робиться після численних звернень пасажирів.

погода Харків прогноз погоди
Дмитро Крючков - редактор, Харків
Автор:
Дмитро Крючков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації