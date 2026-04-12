Синоптики предупреждают о заморозках в Харькове завтра
Синоптики дали прогноз погоды для жителей Харькова и Харьковской области на понедельник, 12 апреля. Ожидаются заморозки ночью. Осадков в этот день не прогнозируют.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харькове и области на 13 апреля
В Харькове завтра будет переменная облачность, при этом существенных осадков не ожидается. Ветер будет северный, 5-10 м/с. Ночью синоптики прогнозируют +1...+3 °С, а днем ожидается +11...+13 °С.
На Харьковщине также будет облачно, но без осадков. Ветер ожидается северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +1...+6 °С, днем +9...+14 °С. На поверхности почвы возможны заморозки, 0...-3 °С.
