За сутки россияне атаковали 4 населенных пункта Харьковщины

Спасатели на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

За сутки, 11 апреля, россияне атаковали четыре населенных пункта Харьковской области. Пострадавших в результате обстрелов нет. В то же время зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Последствия обстрелов Харьковщины

Оккупанты атаковали Харьковскую область из различных видов вооружения. Враг выпустил по региону:

4 КАБ;

1 БпЛА типа "Ланцет";

1 БпЛА типа "Молния";

2 fpv-дрона;

1 БпЛА (тип устанавливается).

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

В результате вражеской атаки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, есть разрушения частного дома и хозяйственной постройки в Изюмском районе. Кроме того, в Харьковском районе поврежден многоквартирный дом.

За прошедшие сутки зафиксировано 101 боестолкновение. На Южно-Слобожанском направлении россияне пять раз штурмовали позиции украинских защитников.

На Купянском направлении ВСУ успешно отбили три вражеских штурма в сторону населенных пунктов Петропавловка и Новоосиново.

На Купянском направлении ВСУ успешно отбили три вражеских штурма в сторону населенных пунктов Петропавловка и Новоосиново.

Также мы писали о том, что ударный БпЛА попал в многоэтажку в Харькове. Из-за обстрела произошел пожар. В результате удара пострадали четыре человека, среди которых — пожилые женщины.