Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Харьков За сутки россияне атаковали 4 населенных пункта Харьковщины

За сутки россияне атаковали 4 населенных пункта Харьковщины

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 12:28
Спасатели на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

За сутки, 11 апреля, россияне атаковали четыре населенных пункта Харьковской области. Пострадавших в результате обстрелов нет. В то же время зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Последствия обстрелов Харьковщины

Оккупанты атаковали Харьковскую область из различных видов вооружения. Враг выпустил по региону:

  • 4 КАБ;
  • 1 БпЛА типа "Ланцет";
  • 1 БпЛА типа "Молния";
  • 2 fpv-дрона;
  • 1 БпЛА (тип устанавливается).
Наслідки ударів по Харківщині за добу 12 квітня
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

В результате вражеской атаки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, есть разрушения частного дома и хозяйственной постройки в Изюмском районе. Кроме того, в Харьковском районе поврежден многоквартирный дом.

За прошедшие сутки зафиксировано 101 боестолкновение. На Южно-Слобожанском направлении россияне пять раз штурмовали позиции украинских защитников.

Читайте также:

На Купянском направлении ВСУ успешно отбили три вражеских штурма в сторону населенных пунктов Петропавловка и Новоосиново.

Как писали Новини.LIVE, россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. Обстреляли учебное заведение. Попадания были в Киевском районе города.

Также мы писали о том, что ударный БпЛА попал в многоэтажку в Харькове. Из-за обстрела произошел пожар. В результате удара пострадали четыре человека, среди которых — пожилые женщины.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации