Синоптики попереджають про заморозки у Харкові завтра

Дата публікації: 12 квітня 2026 14:42
Жінка в пальто на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Синоптики дали прогноз погоди для жителів Харкова та Харківської області на понеділок, 12 квітня. Очікуються заморозки вночі. Опадів в цей день не прогнозують.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди у Харкові та області на 13 квітня

У Харкові завтра буде мінлива хмарність. Водночас істотних опадів не очікується. Вітер буде північний, 5-10 м/с. Вночі синоптики прогнозують +1...+3 °С, а вдень очікується +11...+13 °С.

Якою буде погода у Харкові 13 квітня
Прогноз погоди на 13 квітня. Фото: скриншот

На Харківщині також буде хмарно, але без опадів. Вітер очікується північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде +1...+6 °С, вдень +9...+14 °С. На поверхні ґрунту можливі заморозки, 0...-3 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом минулої доби росіяни атакували Харківщину. Обстріляли чотири населені пункти області. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
