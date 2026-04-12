Синоптики попереджають про заморозки у Харкові завтра
Синоптики дали прогноз погоди для жителів Харкова та Харківської області на понеділок, 12 квітня. Очікуються заморозки вночі. Опадів в цей день не прогнозують.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз погоди у Харкові та області на 13 квітня
У Харкові завтра буде мінлива хмарність. Водночас істотних опадів не очікується. Вітер буде північний, 5-10 м/с. Вночі синоптики прогнозують +1...+3 °С, а вдень очікується +11...+13 °С.
На Харківщині також буде хмарно, але без опадів. Вітер очікується північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде +1...+6 °С, вдень +9...+14 °С. На поверхні ґрунту можливі заморозки, 0...-3 °С.
