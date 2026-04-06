В Харькове мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК
В Харькове во время мероприятий по оповещению военнообязанных произошло нападение на военнослужащих. Один из них получил ножевое ранение и был госпитализирован, а злоумышленник пока скрывается от правоохранителей.
Об этом сообщили в Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, передает Новини.LIVE.
Неизвестный напал на работников ТЦК в Харькове
Инцидент произошел в понедельник, 6 апреля. По информации ведомства, во время выполнения служебных обязанностей военнослужащие подверглись нападению со стороны гражданского мужчины.
В результате атаки один из военных получил ножевое ранение в живот. Его оперативно доставили в больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь.
После совершенного нападавший скрылся с места происшествия. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления его местонахождения.
В ведомстве отмечают, что злоумышленника планируют оперативно задержать и привлечь к ответственности в соответствии с законом.
Как ранее писали Новини.LIVE, в понедельник, 6 апреля, российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по Харькову. Один из дронов попал в жилую многоэтажку в Киевском районе, вызвав возгорание.
Также сообщается, что один из последних ударов пришелся на учебное заведение. Сейчас все обстоятельства и масштабы разрушений уточняются соответствующими службами.
