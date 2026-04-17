Харьков Синоптики прогнозируют дождливую погоду и +15 °C в Харькове завтра

Синоптики прогнозируют дождливую погоду и +15 °C в Харькове завтра

Дата публикации 17 апреля 2026 15:40
Люди идут по городу с зонтиками во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 18 апреля, в Харькове и Харьковской области сохранится облачная погода с периодическими осадками. Днем ожидается незначительный дождь. В отдельные часы прогнозируется слабый туман и умеренный ветер переменных направлений.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харькове на 18 апреля

В Харьковской области 18 апреля прогнозируется облачная погода. Ночью по всей территории области ожидается дождь, днем местами пройдет небольшой дождь. В утренние часы возможен слабый туман.

Ветер будет переменных направлений, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +5...+10 °C, днем — +10...+15 °C.

В Харькове в субботу также ожидается облачная погода с дождем в ночное время и небольшими осадками днем. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °C, днем — +13...+15 °C.

Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии/Telegram

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 17 апреля российские оккупанты атаковали Харьков и Харьковскую область. Раздавались мощные взрывы. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые. Также зафиксированы значительные разрушения.

Новини.LIVE сообщали, что 17 апреля на Харьковщине ожидаются кратковременные дожди. Также местами возможны грозы и сильный ветер. Несмотря на это, температура воздуха прогреется до +20 градусов тепла.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Реклама

