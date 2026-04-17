Харків Синоптики прогнозують дощову погоду та +15 °C у Харкові завтра

Синоптики прогнозують дощову погоду та +15 °C у Харкові завтра

Дата публікації: 17 квітня 2026 15:40
Синоптики прогнозують дощову погоду та +15 °C у Харкові завтра
Люди йдуть містом з парасольками під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 18 квітня, у Харкові та Харківській області утримається хмарна погода з періодичними опадами. Вдень очікується незначний дощ. В окремі години прогнозується слабкий туман і помірний вітер змінних напрямків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди у Харкові на 18 квітня

У Харківській області 18 квітня прогнозується хмарна погода. Вночі по всій території області очікується дощ, удень місцями пройде невеликий дощ. У ранкові години можливий слабкий туман.

Вітер буде змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °C, удень — +10…+15 °C

У Харкові в суботу також очікується хмарна погода з дощем у нічний час та невеликими опадами вдень. Уночі та вранці можливий слабкий туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+9 °C, удень — +13…+15 °C.

Скриншот повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 17 квітня російські окупанти атакували Харків та Харківську область. Лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені. Також зафіксовано значні руйнування.

Новини.LIVE повідомляли, що 17 квітня на Харківщині очікуються короткочасні дощі. Також подекуди можливі грози та сильний вітер. Попри це, температура повітря прогріється до +20 градусів тепла.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
