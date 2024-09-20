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Синоптики удивили новым прогнозом погоды в Харькове на завтра

20 сентября 2024 19:34
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра 21 сентября
Девушка гуляет по улице. Фото: Новини.LIVE
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В субботу 21 сентября в Харькове будет теплая сухая погода. Столбики термометров поднимутся до +24 °C.

Об этом сообщают синоптики сервиса Meteoprog.com.

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Погода в Харькове 21 сентября

21 сентября в Харькове ночная температура будет на уровне +14 °C. Влажность составит 48%, а ветер не превысит 4 м/с. Без намека на дождь.

Утром температура остается на уровне +14 °C, с такой же влажностью и без осадков. Скорость ветра снизится до 3 м/с.

День порадует более теплыми показателями, воздух прогреется до +24 °C. Влажность упадет до 38%.

Вечером температура снова останется на уровне +24 °C, а влажность снизится до 28%.

Прогноз погоды в Харькове на 21 сентября. Фото: скриншот
Прогноз погоды в Харькове на 21 сентября. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала двух коллаборанток, которые сотрудничали с оккупационными администрациями России в Луганской и Харьковской областях. Им грозит тюремное заключение.

Также мы писали, что в Харькове правоохранители задержали блогера YouTube, который популяризировал идеи "Великой России" и СССР. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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