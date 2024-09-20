Прогноз погоди в Харкові на завтра 21 вересня

Синоптики здивували новим прогнозом погоди у Харкові на завтра
У суботу 21 вересня у Харкові пануватиме тепла суха погода. Стовпчики термометрів підніметься до + 24 °C.
Про це повідомляють синоптики сервісу Meteoprog.com.
Погода в Харкові 21 вересня
21 вересня в Харкові нічна температура перебуватиме на рівні +14 °C. Вологість становитиме 48%, а вітер не перевищить 4 м/с. Без жодного натяку на дощ.
Вранці температура залишиться на рівні +14 °C, з такою ж вологістю та без опадів. Швидкість вітру знизиться до 3 м/с.
День порадує більш теплими показниками, повітря прогріється до +24 °C. Вологість впаде до 38%.
Увечері температура знову залишиться на рівні +24 °C, а вологість знизиться до 28%.
Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала двох колаборанток, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями Росії на Луганщині та Харківщині. Їм загрожує тюремне ув’язнення.
Також ми писали, що у Харкові правоохоронці затримали YouTube блогера, який який популяризував ідеї "Великой россии" та СРСР. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
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