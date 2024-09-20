Прогноз погоди в Харкові на завтра 21 вересня

Дівчина гуляє вулицею. Фото: Новини.LIVE

У суботу 21 вересня у Харкові пануватиме тепла суха погода. Стовпчики термометрів підніметься до + 24 °C.

Про це повідомляють синоптики сервісу Meteoprog.com.

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Погода в Харкові 21 вересня

21 вересня в Харкові нічна температура перебуватиме на рівні +14 °C. Вологість становитиме 48%, а вітер не перевищить 4 м/с. Без жодного натяку на дощ.

Вранці температура залишиться на рівні +14 °C, з такою ж вологістю та без опадів. Швидкість вітру знизиться до 3 м/с.

День порадує більш теплими показниками, повітря прогріється до +24 °C. Вологість впаде до 38%.

Увечері температура знову залишиться на рівні +24 °C, а вологість знизиться до 28%.

Прогноз погоди у Харкові на 21 вересня. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала двох колаборанток, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями Росії на Луганщині та Харківщині. Їм загрожує тюремне ув’язнення.

Також ми писали, що у Харкові правоохоронці затримали YouTube блогера, який який популяризував ідеї "Великой россии" та СРСР. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.