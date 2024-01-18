Сырский во время визита на Харьковщину охарактеризовал агрессивные действия врага

Командующий Александр Сырский во время поездки в Харьковскую область. Фото: Александр Сырский\Telegram

Ситуация на Купянском направлении Харьковской области остается напряженной, россияне проводят активные штурмовые действия. Цель противника — захватить населенный пункт Синьковка.

Об этом написал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Ситуация на Купянском направлении

По словам Сырского, во время рабочего визита в Харьковскую область он заслушал доклады командиров об обстановке на данном направлении и определили дальнейшие действия украинских защитников.

"На этой стороне ситуация остается напряженной. Враг не прекращает ведение активных штурмовых действий и осуществление интенсивного огневого поражения. Основные усилия противника сосредоточили на высотах наших подразделений из Купянского леса и на захвате Синьковки", — говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на сложную обстановку на данном направлении фронта, ВСУ продолжают героически держать оборону и уничтожать врага.

Информация о ситуации в Харьковской области. Фото: скриншот

Что еще нужно знать

Напомним, ситуация на Купянском направлении Харьковщины не претерпевает существенных изменений, однако остается особенно напряженной вблизи Синьковки. Через данный населенный пункт проходит кратчайшая дорога в Купянск, который россияне всеми силами пытаются захватить.

Также ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу. Враг пытается прорвать оборону украинских военных, однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал захватчиков.