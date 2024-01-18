Сирський під час візиту на Харківщину охарактеризував агресивні дії ворога

Командувач Олександр Сирський під час поїздки на Харківщину. Фото: Олександр Сирський\Telegram

Ситуація на Куп'янському напрямку Харківщини залишається напруженою, росіяни проводять активні штурмові дії. Мета противника — захопити населений пункт Синьківка.

Про це написав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Ситуація на Куп'янському напрямку

За словами Сирського, під час робочого візиту на Харківщину він заслухав доповіді командирів про обстановку на даному напрямку та визначили подальші дії українських захисників.

"На цій стороні ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє ведення активних штурмових дій та здійснення інтенсивного вогневого ураження. Основні зусилля противника зосередив на висотах наших підрозділів з Куп'янського лісу та на захопленні Синьківки", — йдеться у повідомленні.

Водночас, попри складну обстановку на даному напрямку фронту, ЗСУ продовжують героїчно тримати оборону та нищити ворога.

Інформація про ситуацію на Харківщині. Фото: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, ситуація на Куп'янському напрямку Харківщини не зазнає суттєвих змін, однак залишається особливо напруженою поблизу Синьківки. Через даний населений пункт проходить найкоротша дорога до Куп'янська, який росіяни усіма силами намагаються захопити.

Також раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські окупанти продовжують вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі. Ворог намагається прорвати оборону українських військових, однак Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал загарбників.