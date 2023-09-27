Ситуация на Лимано-Купянском направлении: враг готовит новые штурмовые роты

Российские солдаты в Украине. Фото: росСМИ

Российские войска на Лимано-Купянском направлении формируют 12 новых штурмовых рот. Их планируют использовать для попыток пробить оборону украинских защитников.

Об этом сообщил руководитель прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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По словам Евалаша, за прошедшие сутки на этом направлении россияне не проводили штурмов или боевых столкновений. Но при этом они активно применяли фронтовую авиацию: штурмовики Су-25 и вертолеты Ка-52. Также враг произвел 579 обстрелов.

"Противник формирует свои штурмовые отряды, в частности эти 12 рот штурмовых с численностью примерно 2 тысячи человек. Они будут пытаться пробить дыры в нашей обороне", — рассказал он.

По его словам, в течение длительного времени россияне пытались пробить оборону ВСУ, но безуспешно.

"В то же время перехват свидетельствует о том, что моблизированные россияне выражают негативные и мятежные настроения, собираются складывать оружие", — добавил Евлаш.

Напомним, что недавно в ВСУ назвали количество переброшенных на Восток количество бойцов ЧВК "Вагнер". А на Харьковщине арестована очередная коллаборантка, которая раздавала паспорта страны-агрессорки.