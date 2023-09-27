Ситуация на Лимано-Купянском направлении: враг готовит новые штурмовые роты
Российские войска на Лимано-Купянском направлении формируют 12 новых штурмовых рот. Их планируют использовать для попыток пробить оборону украинских защитников.
Об этом сообщил руководитель прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.
Во вражеских ротах нет настроения воевать
По словам Евалаша, за прошедшие сутки на этом направлении россияне не проводили штурмов или боевых столкновений. Но при этом они активно применяли фронтовую авиацию: штурмовики Су-25 и вертолеты Ка-52. Также враг произвел 579 обстрелов.
"Противник формирует свои штурмовые отряды, в частности эти 12 рот штурмовых с численностью примерно 2 тысячи человек. Они будут пытаться пробить дыры в нашей обороне", — рассказал он.
По его словам, в течение длительного времени россияне пытались пробить оборону ВСУ, но безуспешно.
"В то же время перехват свидетельствует о том, что моблизированные россияне выражают негативные и мятежные настроения, собираются складывать оружие", — добавил Евлаш.
Напомним, что недавно в ВСУ назвали количество переброшенных на Восток количество бойцов ЧВК "Вагнер". А на Харьковщине арестована очередная коллаборантка, которая раздавала паспорта страны-агрессорки.