Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Ситуация на Лимано-Купянском направлении: враг готовит новые штурмовые роты arrow

Ситуация на Лимано-Купянском направлении: враг готовит новые штурмовые роты

27 сентября 2023 18:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Ситуация на Лимано-Купянском направлении: враг готовит новые штурмовые роты
Российские солдаты в Украине. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российские войска на Лимано-Купянском направлении формируют 12 новых штурмовых рот. Их планируют использовать для попыток пробить оборону украинских защитников.

Об этом сообщил руководитель прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Читайте также:

Во вражеских ротах нет настроения воевать


По словам Евалаша, за прошедшие сутки на этом направлении россияне не проводили штурмов или боевых столкновений. Но при этом они активно применяли фронтовую авиацию: штурмовики Су-25 и вертолеты Ка-52. Также враг произвел 579 обстрелов.

"Противник формирует свои штурмовые отряды, в частности эти 12 рот штурмовых с численностью примерно 2 тысячи человек. Они будут пытаться пробить дыры в нашей обороне", — рассказал он.

По его словам, в течение длительного времени россияне пытались пробить оборону ВСУ, но безуспешно.

"В то же время перехват свидетельствует о том, что моблизированные россияне выражают негативные и мятежные настроения, собираются складывать оружие", — добавил Евлаш.

Напомним, что недавно в ВСУ назвали количество переброшенных на Восток количество бойцов ЧВК "Вагнер". А на Харьковщине арестована очередная коллаборантка, которая раздавала паспорта страны-агрессорки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз