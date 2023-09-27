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Ситуація на Лимансько-Куп'янському напрямку: ворог готує нові штурмові роти

27 вересня 2023 18:50
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Ілля Рябінін
редактор
Ситуація на Лимансько-Куп'янському напрямку: ворог готує нові штурмові роти
Російські солдати в Україні. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російські війська на Лимано-Куп'янському напрямку формують 12 нових штурмових рот. Їх планують використати для спроб пробити оборону українських захисників.

Про це повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемарафону.

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За словами Євалаша, минулої доби на цьому напрямку росіяни не проводили штурмів або бойових зіткнень. Але при цьому вони активно застосовували фронтову авіацію: штурмовики Су-25 та гелікоптери Ка-52. Також ворог провів 579 обстрілів.

"Противник формує свої штурмові загони, зокрема ці 12 рот штурмових з чисельністю приблизно 2 тисячі осіб. Вони намагатимуться пробити дірки в нашій обороні", — розповів він.

За його словами, упродовж тривалого часу росіяни намагалися пробити оборону ЗСУ, але безуспішно.

"Водночас перехоплення свідчать про те, що моблізовані росіяни висловлюють негативні та бунтівні настрої, збираються складати зброю", — додав Євлаш.

Нагадаємо, що нещодавно у ЗСУ назвали кількість перекинутих на Схід кількість бійців ПВК "Вагнер". Натомість на Харківщині заарештовано чергову колаборантку, яка роздавала паспорти країни-агресорки.

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