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Сколько многоквартирных домов на Харьковщине сдадут в эксплуатацию в 2024 году — ответ ОВА

3 февраля 2024 18:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сколько многоквартирных домов на Харьковщине сдадут в эксплуатацию в 2024 году — ответ ОВА
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на заседании регионального офиса международного сотрудничества. Фото: Олег Синегубов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в 2024 году запланировано введение в эксплуатацию 27 многоквартирных домов в Дергачах и Русской Лозовой. По его словам, такие меры являются частью усилий по восстановлению жизни в регионах, пострадавших от военных действий.

Об этом Синегубов сообщил в субботу, 3 февраля в своем Telegram-канале.

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Синегубов рассказал, что в ходе совещания регионального офиса по международному сотрудничеству было отмечено, что благодаря финансированию от Фонда по устранению последствий военной агрессии и из бюджета муниципалитета Дергачевской громады в прошлом году начался капитальный ремонт жилых зданий, поврежденных военными действиями. 

"В этом году, после завершения ремонтных работ, жители смогут вновь заселиться в свои квартиры", — говорит глава Харковской ОВА,

Также Синегубов отметил, что в Дергачах и Слатино благодаря поддержке из-за рубежа были отремонтированы крыши 12 многоквартирных домов.

Кроме того, ремонт крыш еще 17 зданий был профинансирован из местного бюджета.

"Волонтерская поддержка в виде строительных материалов помогла быстро восстановить более 1000 частных домов, поврежденных в результате обстрелов", — добавил Синегубов.

Помимо этого, приоритетом в восстановлении жизни на Харьковщине является восстановление критически важной инфраструктуры: было восстановлено пять из семи тепловых пунктов, а также обеспечено наличие мощных генераторов для случаев продолжительного отсутствия электроэнергии.

Олег Синегубов
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что Россия нанесла очередной удар по Купянску на Харьковщине в субботу утром, 3 февраля. В городе поврежден девятиэтажный жилой дом, частные здания, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура.

Кроме того, в ночь на 26 января враг обстрелял Купянск из РСЗО "Ураган". В результате было повреждено предприятие, произошел пожар на заправке. К счастью, обошлось без пострадавших.

квартиры
Харьковская область
Олег Синегубов
восстановление
война в Украине

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