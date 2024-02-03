Сколько многоквартирных домов на Харьковщине сдадут в эксплуатацию в 2024 году — ответ ОВА
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в 2024 году запланировано введение в эксплуатацию 27 многоквартирных домов в Дергачах и Русской Лозовой. По его словам, такие меры являются частью усилий по восстановлению жизни в регионах, пострадавших от военных действий.
Об этом Синегубов сообщил в субботу, 3 февраля в своем Telegram-канале.
Восстановление домов на Харьковщине — детали
Синегубов рассказал, что в ходе совещания регионального офиса по международному сотрудничеству было отмечено, что благодаря финансированию от Фонда по устранению последствий военной агрессии и из бюджета муниципалитета Дергачевской громады в прошлом году начался капитальный ремонт жилых зданий, поврежденных военными действиями.
"В этом году, после завершения ремонтных работ, жители смогут вновь заселиться в свои квартиры", — говорит глава Харковской ОВА,
Также Синегубов отметил, что в Дергачах и Слатино благодаря поддержке из-за рубежа были отремонтированы крыши 12 многоквартирных домов.
Кроме того, ремонт крыш еще 17 зданий был профинансирован из местного бюджета.
"Волонтерская поддержка в виде строительных материалов помогла быстро восстановить более 1000 частных домов, поврежденных в результате обстрелов", — добавил Синегубов.
Помимо этого, приоритетом в восстановлении жизни на Харьковщине является восстановление критически важной инфраструктуры: было восстановлено пять из семи тепловых пунктов, а также обеспечено наличие мощных генераторов для случаев продолжительного отсутствия электроэнергии.
Напомним, что Россия нанесла очередной удар по Купянску на Харьковщине в субботу утром, 3 февраля. В городе поврежден девятиэтажный жилой дом, частные здания, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура.
Кроме того, в ночь на 26 января враг обстрелял Купянск из РСЗО "Ураган". В результате было повреждено предприятие, произошел пожар на заправке. К счастью, обошлось без пострадавших.
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