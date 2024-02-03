Скільки багатоквартирних будинків на Харківщині здадуть в експлуатацію у 2024 році — відповідь ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на засіданні регіонального офісу міжнародного співробітництва. Фото: Олег Синєгубов

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що у 2024 році заплановано введення в експлуатацію 27 багатоквартирних будинків у Дергачах та Російській Лозовій. За його словами, такі заходи є частиною зусиль щодо відновлення життя у регіонах, що постраждали від воєнних дій.

Про це Синєгубов повідомив у суботу, 3 лютого у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Відновлення будинків на Харківщині — деталі

Синєгубов розповів, що в ході наради регіонального офісу з міжнародного співробітництва було зазначено, що завдяки фінансуванню від Фонду щодо усунення наслідків військової агресії та з бюджету муніципалітету Дергачівської громади минулого року розпочався капітальний ремонт житлових будівель, пошкоджених військовими діями.

"Цього року, після завершення ремонтних робіт, мешканці зможуть знову заселитися у свої квартири", — каже голова Харківської ОВА.

Також Синєгубов зазначив, що у Дергачах та Слатино завдяки підтримці з-за кордону було відремонтовано дахи 12 багатоквартирних будинків.

Крім того, ремонт дахів ще 17 будівель профінансовано з місцевого бюджету.

"Волонтерська підтримка у вигляді будівельних матеріалів допомогла швидко відновити понад 1000 приватних будинків, пошкоджених внаслідок обстрілу", — додав Синєгубов.

Крім цього, пріоритетом у відновленні життя на Харківщині є відновлення критично важливої інфраструктури: було відновлено п'ять із семи теплових пунктів, а також забезпечено наявність потужних генераторів для випадків тривалої відсутності електроенергії.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Росія завдала чергового удару по Куп'янську на Харківщині у суботу вранці, 3 лютого. У місті пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок , приватні будівлі, електромережі та іншу цивільну нежитлову інфраструктуру.

Крім того, у ніч проти 26 січня ворог обстріляв Куп'янськ із РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього було пошкоджено підприємство, сталася пожежа на заправці. На щастя обійшлося без постраждалих.