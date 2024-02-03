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Скільки багатоквартирних будинків на Харківщині здадуть в експлуатацію у 2024 році — відповідь ОВА

3 лютого 2024 18:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Скільки багатоквартирних будинків на Харківщині здадуть в експлуатацію у 2024 році — відповідь ОВА
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на засіданні регіонального офісу міжнародного співробітництва. Фото: Олег Синєгубов
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що у 2024 році заплановано введення в експлуатацію 27 багатоквартирних будинків у Дергачах та Російській Лозовій. За його словами, такі заходи є частиною зусиль щодо відновлення життя у регіонах, що постраждали від воєнних дій.

Про це Синєгубов повідомив у суботу, 3 лютого у своєму Telegram-каналі.

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Синєгубов розповів, що в ході наради регіонального офісу з міжнародного співробітництва було зазначено, що завдяки фінансуванню від Фонду щодо усунення наслідків військової агресії та з бюджету муніципалітету Дергачівської громади минулого року розпочався капітальний ремонт житлових будівель, пошкоджених військовими діями.

"Цього року, після завершення ремонтних робіт, мешканці зможуть знову заселитися у свої квартири", — каже голова Харківської ОВА.

Також Синєгубов зазначив, що у Дергачах та Слатино завдяки підтримці з-за кордону було відремонтовано дахи 12 багатоквартирних будинків.

Крім того, ремонт дахів ще 17 будівель профінансовано з місцевого бюджету.

"Волонтерська підтримка у вигляді будівельних матеріалів допомогла швидко відновити понад 1000 приватних будинків, пошкоджених внаслідок обстрілу", — додав Синєгубов.

Крім цього, пріоритетом у відновленні життя на Харківщині є відновлення критично важливої інфраструктури: було відновлено п'ять із семи теплових пунктів, а також забезпечено наявність потужних генераторів для випадків тривалої відсутності електроенергії.

Олег Синєгубов
Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Росія завдала чергового удару по Куп'янську на Харківщині у суботу вранці, 3 лютого. У місті пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок , приватні будівлі, електромережі та іншу цивільну нежитлову інфраструктуру.

Крім того, у ніч проти 26 січня ворог обстріляв Куп'янськ із РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього було пошкоджено підприємство, сталася пожежа на заправці. На щастя обійшлося без постраждалих.

квартири
Харківська область
Олег Синєгубов
відновлення
війна в Україні

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