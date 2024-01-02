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Сколько человек пострадали из-за обстрелов Харькова — обновлены данные

2 января 2024 13:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько человек пострадали из-за обстрелов Харькова — обновлены данные
Последствия обстрелов Харькова 2 января. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Пока известно о 47 пострадавших в результате вражеского ракетного удара по центру Харькова. Двое из них — дети.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Пострадавшие в результате обстрела Харькова

Синегубов рассказал, что в результате утреннего ракетного удара по Харькову известно уже о 47 пострадавших. В больницы доставили 16 человек. Двое детей и двое взрослых находятся на амбулаторном лечении. 

  • Последствия обстрелов Харькова 2 января. Фото: t.me/synegubov
  • Последствия обстрелов Харькова 2 января. Фото: t.me/synegubov
  • Последствия обстрелов Харькова 2 января. Фото: t.me/synegubov
  • Последствия обстрелов Харькова 2 января. Фото: t.me/synegubov
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"12 пострадавших госпитализированы имеют обломочные повреждения конечностей, туловища, лица, головы разных степеней тяжести. Трое пациентов в тяжелом состоянии, девять — в среднем и легком" , — говорится в сообщении.

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Напомним, Харьковской областной прокуратуре с помощью дрона удалось зафиксировать последствия обстрелов в городе.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия ракетного удара РФ по центру Харькова.

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