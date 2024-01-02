Сколько человек пострадали из-за обстрелов Харькова — обновлены данные
Пока известно о 47 пострадавших в результате вражеского ракетного удара по центру Харькова. Двое из них — дети.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Пострадавшие в результате обстрела Харькова
Синегубов рассказал, что в результате утреннего ракетного удара по Харькову известно уже о 47 пострадавших. В больницы доставили 16 человек. Двое детей и двое взрослых находятся на амбулаторном лечении.
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Последствия обстрелов Харькова 2 января. Фото: t.me/synegubov
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Последствия обстрелов Харькова 2 января. Фото: t.me/synegubov
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Последствия обстрелов Харькова 2 января. Фото: t.me/synegubov
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Последствия обстрелов Харькова 2 января. Фото: t.me/synegubov
"12 пострадавших госпитализированы имеют обломочные повреждения конечностей, туловища, лица, головы разных степеней тяжести. Трое пациентов в тяжелом состоянии, девять — в среднем и легком" , — говорится в сообщении.
Напомним, Харьковской областной прокуратуре с помощью дрона удалось зафиксировать последствия обстрелов в городе.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия ракетного удара РФ по центру Харькова.
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