Сколько человек пострадали из-за обстрелов Харькова — обновлены данные

Последствия обстрелов Харькова 2 января. Фото: t.me/synegubov

Пока известно о 47 пострадавших в результате вражеского ракетного удара по центру Харькова. Двое из них — дети.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что в результате утреннего ракетного удара по Харькову известно уже о 47 пострадавших. В больницы доставили 16 человек. Двое детей и двое взрослых находятся на амбулаторном лечении.

Последствия обстрелов Харькова 2 января. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харькова 2 января. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харькова 2 января. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харькова 2 января. Фото: t.me/synegubov 1/4 _ 4

"12 пострадавших госпитализированы имеют обломочные повреждения конечностей, туловища, лица, головы разных степеней тяжести. Трое пациентов в тяжелом состоянии, девять — в среднем и легком" , — говорится в сообщении.

Напомним, Харьковской областной прокуратуре с помощью дрона удалось зафиксировать последствия обстрелов в городе.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия ракетного удара РФ по центру Харькова.