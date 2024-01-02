Скільки людей постраждали через обстріли Харкова — оновлені дані

Наслідки обстрілу Харкова 2 січня. Фото: t.me/synegubov

Наразі відомо про 47 постраждалих в результаті ворожого ракетного удару по центру Харкова. Двоє із них — діти.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Постраждалі внаслідок обстрілу Харкова

Синєгубов розповів, що внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову відомо вже про 47 постраждалих. До лікарень доставили 16 людей. Двоє дітей і двоє дорослих перебувають на амбулаторному лікуванні.

Наслідки обстрілу Харкова 2 січня. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харкова 2 січня. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харкова 2 січня. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харкова 2 січня. Фото: t.me/synegubov 1 / 4

"12 потерпілих госпіталізованих мають уламкові пошкодження кінцівок, тулуба, обличчя, голови різних ступенів тяжкості. Троє пацієнтів у важкому стані, дев'ятеро — у середньому та легкому", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Харківській обласній прокуратурі за допомогою дрону вдалося зафіксувати наслідки обстрілу в місті.

Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки ракетного удару РФ по центру Харкова.