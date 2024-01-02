Скільки людей постраждали через обстріли Харкова — оновлені дані
Наразі відомо про 47 постраждалих в результаті ворожого ракетного удару по центру Харкова. Двоє із них — діти.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Постраждалі внаслідок обстрілу Харкова
Синєгубов розповів, що внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову відомо вже про 47 постраждалих. До лікарень доставили 16 людей. Двоє дітей і двоє дорослих перебувають на амбулаторному лікуванні.
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Наслідки обстрілу Харкова 2 січня. Фото: t.me/synegubov
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Наслідки обстрілу Харкова 2 січня. Фото: t.me/synegubov
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Наслідки обстрілу Харкова 2 січня. Фото: t.me/synegubov
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Наслідки обстрілу Харкова 2 січня. Фото: t.me/synegubov
"12 потерпілих госпіталізованих мають уламкові пошкодження кінцівок, тулуба, обличчя, голови різних ступенів тяжкості. Троє пацієнтів у важкому стані, дев'ятеро — у середньому та легкому", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Харківській обласній прокуратурі за допомогою дрону вдалося зафіксувати наслідки обстрілу в місті.
Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки ракетного удару РФ по центру Харкова.
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