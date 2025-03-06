Удар по Харькову 6 марта — что говорят местные

Сбросило с кровати — жители Харькова рассказали о ночном ударе
Местная жительница Харькова рассказала, что ночью 6 марта взрыв был настолько громким, что ее сбросило с кровати. Ударный дрон россиян попал в дом, где живет женщина с семьей.
Об этом харьковчанка сообщила корреспонденту Новини.LIVE.
Что говорят местные об ударе по Харькову
"Мы спали, потом услышали взрыв. Он был такой громкий, что нас сбросило с кровати", — рассказала Татьяна, жительница пострадавшего дома в Харькове.
Женщина поделилась, что после этого стало известно, что дрон попал в их многоэтажку. В результате атаки в квартире выбило окна, также повреждена машина. Никаких военных объектов в районе нет — здесь живут только мирные люди.
Напомним, ночью, 6 марта, российские оккупанты атаковали дроном многоэтажку в Харькове.
В ГСЧС рассказали, что в результате удара частично разрушен парапет и технический этаж, также произошел масштабный пожар.
Читайте Новини.LIVE!