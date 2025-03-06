Удар по Харькову 6 марта — что говорят местные

Последствия удара по Харькову. Фото: REUTERS/Leah Millis

Местная жительница Харькова рассказала, что ночью 6 марта взрыв был настолько громким, что ее сбросило с кровати. Ударный дрон россиян попал в дом, где живет женщина с семьей.

Об этом харьковчанка сообщила корреспонденту Новини.LIVE.

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"Мы спали, потом услышали взрыв. Он был такой громкий, что нас сбросило с кровати", — рассказала Татьяна, жительница пострадавшего дома в Харькове.

Женщина поделилась, что после этого стало известно, что дрон попал в их многоэтажку. В результате атаки в квартире выбило окна, также повреждена машина. Никаких военных объектов в районе нет — здесь живут только мирные люди.

Напомним, ночью, 6 марта, российские оккупанты атаковали дроном многоэтажку в Харькове.

В ГСЧС рассказали, что в результате удара частично разрушен парапет и технический этаж, также произошел масштабный пожар.