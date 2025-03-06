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Харків'янин розповів про атаку "шахеда" на його будинок

6 березня 2025 12:03
Ольга Антоновська - редактор
Обстріл Харкова 6 березня — чоловік розповів про атаку на його будинок
Будинок у Харкові, куди було влучання "шахеда". Фото: ДСНС
Ольга Антоновська - редактор

Російські окупанти в ніч проти 6 березня вкотре атакували Харків. Безпілотником вдарили по житловій багатоповерхівці.

Мешканець будинку розповів кореспондентці Новини.LIVE про російську атаку.

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Чоловік зазначив, що "шахед" вдарив по його будинку близько четвертої години ранку. Він розповів, що через атаку також пошкоджено автомобіль його родича, який був припаркований поруч.

"В будинку пошкоджений дах, немає світла та води. Опалення теж немає", — сказав чоловік.

Нагадаємо, Новини.LIVE також публікували фоторепортаж з місця обстрілу в Харкові. На світлинах видно понівечені автомобілі та пошкоджена будівля.

Росіяни вдарили дронами по Харкову вночі 6 березня. Через обстріл пошкоджено дах, ліфтову шахту, технічний поверх й фасадну частину багатоповерхівки. Також на місці удару зайнялася пожежа.

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