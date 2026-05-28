Сквер Тихонова в Харькове станет арт-площадкой: визуализация

В Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Сегодня это обычная, опрятная зеленая зона с традиционной брусчаткой, гранитными лестницами и классическими скамейками под большими деревьями. Однако вскоре это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив. Концепцию будущего обновления презентовали во время общественных слушаний, которые организовал Харьковский антикоррупционный центр.

История и современный вид

Этот сквер назвали в честь Николая Тихонова — известного советского хозяйственного деятеля, чья карьера была тесно связана с Харьковом. Свой нынешний вид с характерной брусчаткой, массивными гранитными парапетами, лестницами и классическими круглыми фонарями зона приобрела во время масштабного благоустройства центра города во времена мэра Геннадия Кернеса. Сегодня это аккуратная, консервативная площадка, где под большими зелеными деревьями установлены традиционные деревянные скамейки.

Творческое переосмысление

Сейчас локация функционирует как обычное место для коротких прогулок, но архитекторы предлагают добавить ей современного стиля. Вместо привычного строгого ландшафта здесь появятся оригинальные арт-объекты, необычные инсталляции и новые декоративные элементы.

Руководитель проектной организации "ПС Инжиниринг" Денис Захаров отметил, что авторы планируют провести дополнительное озеленение и полностью обновить зоны для отдыха горожан. По замыслу разработчиков, обновленная территория должна вдохновлять посетителей на новые идеи и стать постоянным местом притяжения для художников, музыкантов и молодежи.

Новые маршруты

Важной частью капитального ремонта станет появление современной инфраструктуры для любителей активного образа жизни. Сейчас в сквере есть только пешеходные зоны, но вскоре здесь обустроят специальные дорожки для двухколесного транспорта. Этот маршрут будет иметь важное практическое значение для городской логистики, поскольку новая велодорожка соединит сквер с нижней частью Университетской горки.

В городском совете рассчитывают, что благодаря такому решению в центре Харькова появится единое комфортное пространство для всех, кто ищет современную атмосферу для отдыха.

Финансирование изменений

Масштабное преобразование локации на улице Клочковской не является отдельной инициативой, а входит в общий план развития городской среды. Эта реконструкция станет продолжением второй очереди обновления Лопанской набережной.

На разработку всей необходимой технической и проектной документации для капитального ремонта территории из бюджета выделили более одного миллиона двести тысяч гривен. Официальным победителем этого тендера стала компания "ПС Инжиниринг", которая и представила громаде новую концепцию хаба.

